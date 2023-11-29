Житель Румынии собрал почти 3,5 тысячи телефонов и побил мировой рекорд

Житель Румынии Андрей Билби Арджентис собрал коллекцию из 3456 мобильных телефонов, став новым рекордсменом Книги Гиннесса, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на habr.com.

Как утверждает Арджентис, на самом деле у него намного (на несколько тысяч) больше телефонов, однако часть из них представляет собой дубликаты, что не учитывается при регистрации рекорда. Любопытно также, что свою коллекцию он начал собирать всего несколько лет назад, в 2018 году.

На фото, сопровождающем запись о рекорде в Книге, видна комната с коллекцией: две стены напротив друг друга полностью заставлены мобильными телефонами. Если увеличить фото, можно рассмотреть несколько устройств Motorola Razr V3 разных цветов, пару телефонов Pixel и несколько старых моделей iPhone.

Ранее рекорд самой большой личной коллекции мобильных телефонов принадлежал Экрему Карагудеколу из Турции. Он собрал 2779 устройств 150 различных моделей. По профессии Экрем — техник по ремонту мобильных телефонов. Свою коллекцию он начал собирать в 2010 году и намерен превратить её в музей.