  • 25 Августа, 15:22
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Житель Павлодара распространял экстремистские материалы в соцсети

Сегодня, 14:20
АВТОР
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shutterstock Сегодня, 14:20
Сегодня, 14:20
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Фото: shutterstock

Сотрудники управления по противодействию экстремизму ДП Павлодарской области нашли экстремистские материалы в Instagram, передает BaigeNews.kz со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

Сообщается, что противозаконные публикации размещал житель Павлодара. Он опубликовал в своём аккаунте более 300 религиозных публикаций, видеоматериалов, среди которых религиоведческая экспертиза нашла запрещенные.

Мужчину привлекли к ответственности по части 2 статьи 453 КоАП РК "Распространение на территории РК продукции средств массовой информации, содержащей пропаганду и оправдание экстремизма или терроризма". Павлодарцу грозит штраф в 20 МРП – 69 тысяч тенге.

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