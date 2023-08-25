Житель Павлодара распространял экстремистские материалы в соцсети
Сегодня, 14:20
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 14:20Сегодня, 14:20
187Фото: shutterstock
Сотрудники управления по противодействию экстремизму ДП Павлодарской области нашли экстремистские материалы в Instagram, передает BaigeNews.kz со ссылкой на Pavlodarnews.kz.
Сообщается, что противозаконные публикации размещал житель Павлодара. Он опубликовал в своём аккаунте более 300 религиозных публикаций, видеоматериалов, среди которых религиоведческая экспертиза нашла запрещенные.
Мужчину привлекли к ответственности по части 2 статьи 453 КоАП РК "Распространение на территории РК продукции средств массовой информации, содержащей пропаганду и оправдание экстремизма или терроризма". Павлодарцу грозит штраф в 20 МРП – 69 тысяч тенге.
Самое читаемое
- СМИ сообщили о гибели Евгения Пригожина
- СМИ сообщили о месте нахождения тела Евгения Пригожина
- 13 лет лишения свободы запросили для экс-акима Кентау Аюпова
- Генералы, поэты и бии: как проходит переименование улиц в Павлодаре
- Экс-чемпионка мира по боксу из Казахстана лишилась мужа: известна причина смерти