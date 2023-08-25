Житель Павлодара распространял экстремистские материалы в соцсети

Сотрудники управления по противодействию экстремизму ДП Павлодарской области нашли экстремистские материалы в Instagram, передает BaigeNews.kz со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

Сообщается, что противозаконные публикации размещал житель Павлодара. Он опубликовал в своём аккаунте более 300 религиозных публикаций, видеоматериалов, среди которых религиоведческая экспертиза нашла запрещенные.

Мужчину привлекли к ответственности по части 2 статьи 453 КоАП РК "Распространение на территории РК продукции средств массовой информации, содержащей пропаганду и оправдание экстремизма или терроризма". Павлодарцу грозит штраф в 20 МРП – 69 тысяч тенге.