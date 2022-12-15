Житель Косшы утолил сексуальный голод, ограбив мечеть

Фото: рixabay

В Кокшетау 27-летний мужчина обокрал сельскую мечеть. Житель Косшы проник туда, взломав дверь. И сразу направился к сейфу, где хранились пожертвования. Как выяснилось, подозреваемый – настоящий специалист по кражам в храмах, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на КТК.

О пропаже денег сообщил работник мечети. Выяснилось, что из сейфа вынесли около 650 тысяч тенге. В полиции изучили записи видеокамер, опросили свидетелей и сразу же установили личность подозреваемого. Вор-рецидивист ранее уже пять раз привлекался к уголовной ответственности за воровство в подобных местах. К моменту задержания он, как выяснилось, уже потратил все деньги на… женщин легкого поведения.