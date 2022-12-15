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Лента новостей

рixabay Сегодня, 02:09
54
Сегодня, 02:09
54
Фото: рixabay

Житель Косшы утолил сексуальный голод, ограбив мечеть

В Кокшетау 27-летний мужчина обокрал сельскую мечеть. Житель Косшы проник туда, взломав дверь. И сразу направился к сейфу, где хранились пожертвования. Как выяснилось, подозреваемый – настоящий специалист по кражам в храмах, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на КТК.

О пропаже денег сообщил работник мечети. Выяснилось, что из сейфа вынесли около 650 тысяч тенге. В полиции изучили записи видеокамер, опросили свидетелей и сразу же установили личность подозреваемого. Вор-рецидивист ранее уже пять раз привлекался к уголовной ответственности за воровство в подобных местах. К моменту задержания он, как выяснилось, уже потратил все деньги на… женщин легкого поведения.

"Следственно-оперативной группой с места происшествия изъяты отпечатки пальцев подозреваемого, исследованы следы инструментов, с помощью которых злоумышленник произвел отжим дверей сейфа. По данному факту начато досудебное расследование по статье "Кража", - сообщила представитель пресс-службы ДП Акмолинской области Асем Абдикаримова.

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#мечеть #кража #проституция
BaigeNews.kz
Сегодня, 02:09
54
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