Житель Бестобе добывал золото в своём сарае

Фото: 24.kz

Житель Бестобе Акмолинской области в своём сарае оборудовал мини-цех по переработке кварцевой руды и добывал золото, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Хабар 24".

По словам мужчины, золотосодержащий материал он собирал на отвалах и перерабатывал на оборудовании, которое собрал собственными руками. Стражи порядка изъяли дробилки и моющие столы. По факту незаконного оборота драгоценных металлов возбуждено уголовное дело, ведётся следствие.

Как отмечают полицейские, хищение золотосодержащей руды с рудников и карьеров довольно распространено среди местных жителей. С начала года в регионе зарегистрировано около 10 аналогичных дел.