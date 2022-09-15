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Сегодня, 04:35
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Житель Бестобе добывал золото в своём сарае
Житель Бестобе Акмолинской области в своём сарае оборудовал мини-цех по переработке кварцевой руды и добывал золото, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Хабар 24".
По словам мужчины, золотосодержащий материал он собирал на отвалах и перерабатывал на оборудовании, которое собрал собственными руками. Стражи порядка изъяли дробилки и моющие столы. По факту незаконного оборота драгоценных металлов возбуждено уголовное дело, ведётся следствие.
Как отмечают полицейские, хищение золотосодержащей руды с рудников и карьеров довольно распространено среди местных жителей. С начала года в регионе зарегистрировано около 10 аналогичных дел.
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