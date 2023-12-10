Житель Атырау возмутился наличием видеокамеры в школьном туалете
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Один из жителей Атырау возмутился фактом установки камеры видеонаблюдения в мужском туалете местной школы, передает передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Ак Жайык".
На наш запрос редакции Атырауский городской отдел образования предпочёл не отвечать, перенаправив его непосредственно директору учебного заведения Болатбаю Нуркалиеву Как выяснилось, видеокамера была установлена в целях предупреждения порчи имущества и буллинга.
"Установленная в мужском туалете камера видеонаблюдения является средством защиты и безопасности детей (приказ министра образования и науки РК от 30 марта 2022 года № 117 "Об утверждении инструкции по организации антитеррористической защиты объектов, уязвимых в террористическом отношении, осуществляющих деятельность в области образования Республики Казахстан", пункты 83, 89, 90).
Доступ к видеозаписям имеет только директор школы как руководитель и ответственный за безопасность детей. В вышеуказанном туалете камера не показывает индивидуальные кабины, а только общий обзор помещения, тем самым не нарушает чьи-либо права.
В помещении неоднократно была выявлена порча школьного имущества (поломка дверей кабинок индивидуального пользования унитаза, битые стёкла), но при этом у педагогов нет возможности установить самих нарушителей (дежурство педагогов во время перемены и уроков), а также в целях предотвращения буллинга и иных противодействий было принято решение комиссией совместно с попечительским советом школы об установке камеры", - сказано в ответе директора школы.
Вопрос установки видеонаблюдения в школьных туалетах обсуждается еще с октября этого года. Министр просвещения РК Гани Бейсембаев высказался об инициативе устанавливать камеры видеонаблюдения в школьных туалетах после случаев, когда родители заявляли об изнасиловании учеников в уборных.
"Хотя установка камеры в туалете может и повлияет на проблему буллинга, но лучше решать это комплексно. Мы сейчас работаем над этим. Конечно, размещение камеры в туалете требует консультации со специалистами и экспертами. Потому что это вопрос посягательства на права человека, и этот вопрос обязательно нужно поднимать. Мы ко всему относимся серьезно и будем тщательно изучать это предложение", - сказал министр.
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