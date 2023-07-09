Житель Атырау пожарил яичницу на раскаленной от солнца сковороде

Фото: AtyrauPress

Житель Атырау сделал эксперимент, попробовав приготовить яичницу прямо на земле под палящим солнцем. Свой опыт заснял он на видео и опубликовал в социальных сетях, сообщает корреспондент AtyrauPress.

На записи видно, как молодой человек разбивает яйцо прямо на сковороде, которая находится прямо на земле.

"Сейчас на Тенгизе жара, 41 градусов, попробуем разбить яйцо на сковороде. Смотрите, яйцо жарится!" — комментирует автор видео.

Через несколько секунд яичница начинает характерно белеть по краям и скворчать на сковороде. Удалось ли экспериментатору получить полноценное блюдо, автор записи не уточнил.

Отметим, об аномальной жаре до 42 градусов синоптики уже предупредили жителей региона. А сегодня на Тенгизском месторождении зафиксирована температура более 50 градусов. Возле оборудования работники зафиксировали температуру около 60 градусов. Эмир Артуров