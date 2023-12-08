Житель Аркалыка продавал школьникам одноразовые сигареты

В Аркалыке дети заказывали одноразовые сигареты через WhatsApp, и их приносили им прямо в школу или находящийся рядом магазин, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Сообщается, что ювенальные полицейские провели рейд и вместе с сотрудниками прокуратуры задержали 23-летнего жителя Аркалыка.

При нём они нашли 72 одноразовые электронные сигареты стоимостью от двух тысяч до восьми тысяч тенге.

В отношении мужчины полицейскими было возбуждено административное производство по статье 423-1 КоАП РК “Продажа табака и табачных изделий, лицам, не достигшим двадцати одного года”. Правонарушитель вину признал. Ему вынесен штраф в размере 15 МРП.