Житель Аркалыка продавал школьникам одноразовые сигареты
Сегодня, 13:09
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Сегодня, 13:09Сегодня, 13:09
84Фото: Polisia.kz
В Аркалыке дети заказывали одноразовые сигареты через WhatsApp, и их приносили им прямо в школу или находящийся рядом магазин, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
Сообщается, что ювенальные полицейские провели рейд и вместе с сотрудниками прокуратуры задержали 23-летнего жителя Аркалыка.
При нём они нашли 72 одноразовые электронные сигареты стоимостью от двух тысяч до восьми тысяч тенге.
В отношении мужчины полицейскими было возбуждено административное производство по статье 423-1 КоАП РК “Продажа табака и табачных изделий, лицам, не достигшим двадцати одного года”. Правонарушитель вину признал. Ему вынесен штраф в размере 15 МРП.
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