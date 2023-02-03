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newgrodno.by Сегодня, 03:17
73
Сегодня, 03:17
73
Фото: newgrodno.by

Житель Аркалыка приставал к детям на улице

Сотрудники полиции города Аркалыка установили мужчину, который на улице подошел к детям, передаёт  BaigeNews.kz.
 
Как сообщили в МВД, житель города привлечен к административной ответственности по статье "Приставание в общественных местах".

Ситуация под контролем ювенальных полицейских.
 
 
 
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#педофил #домогательства
BaigeNews.kz
Сегодня, 03:17
73
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