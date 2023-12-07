Житель Алматинской области избил малолетнего сына до сотрясения мозга

В Алматинской области завели уголовное дело в отношении мужчины, который избил сына, передаёт корреспондент BaigeNews.kz на акимат Алматинской области.

Сообщается, что в селе Шелек классная руководительница заметила на лице своего ученика ссадины и вызвала уполномоченные органы.

Ученик третьего класса в ответ на распросы взрослых сообщил, что его избил отец.

Ребёнку поставили диагнозы - закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, ушиб, ссадины на лице и руках, гематомы на верхней губе и руках.

В акимате также отметили, что в настоящее время управление образования работает с родителями школьника.