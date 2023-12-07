Житель Алматинской области избил малолетнего сына до сотрясения мозга
Сегодня, 15:57
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Сегодня, 15:57Сегодня, 15:57
96Фото: крцсссдм.рф
В Алматинской области завели уголовное дело в отношении мужчины, который избил сына, передаёт корреспондент BaigeNews.kz на акимат Алматинской области.
Сообщается, что в селе Шелек классная руководительница заметила на лице своего ученика ссадины и вызвала уполномоченные органы.
Ученик третьего класса в ответ на распросы взрослых сообщил, что его избил отец.
Ребёнку поставили диагнозы - закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, ушиб, ссадины на лице и руках, гематомы на верхней губе и руках.
В акимате также отметили, что в настоящее время управление образования работает с родителями школьника.
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