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Житель Алматинской области избил малолетнего сына до сотрясения мозга

Сегодня, 15:57
АВТОР
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крцсссдм.рф Сегодня, 15:57
Сегодня, 15:57
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Фото: крцсссдм.рф

В Алматинской области завели уголовное дело в отношении мужчины, который избил сына, передаёт корреспондент BaigeNews.kz на акимат Алматинской области.

Сообщается, что в селе Шелек классная руководительница заметила на лице своего ученика ссадины и вызвала уполномоченные органы. 

Ученик третьего класса в ответ на распросы взрослых сообщил, что его избил отец.

Ребёнку поставили диагнозы - закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, ушиб, ссадины на лице и руках, гематомы на верхней губе и руках.

В акимате также отметили, что в настоящее время управление образования работает с родителями школьника.

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