Жильё для бездомных кошек устанавливают в Алматы
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В Алматы продолжают устанавливать домики для бездомных кошек. Комфортные условия для бродячих животных уже созданы в Медеуском, Алмалинском и Бостандыкском районах города, передает BaigeNews.kz со ссылкой на управление предпринимательства и инвестиций Алматы.
Пилотный проект по установке домиков для бездомных животных в Алматы стартовал в марте текущего года. Как отметили в управлении, жильё для бездомных кошек предоставляется при наличии ответственных кураторов среди жителей, которые будут осуществлять уход за кошками, обеспечивать чистоту и проводить дезинфекцию.
"На сегодня в Алматы установлено 20 домиков с кормушками, в производстве находится еще порядка 50. Все кошки, живущие в таких домиках, стерилизованы, избавлены от паразитов, здоровы и безопасны для жителей. За дальнейшей чистотой и сохранностью установленных сооружений обязуются следить жители близлежащих домов", - говорится в сообщении.
Следующим этапом в планах общественных зоозащитных организаций станет проект по установке будок для бездомных собак.
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