Жилые дома начали обследовать с помощью тепловизора в Риддере
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Куда улетучивается тепло из квартир, решили выяснить в Риддере с помощью обследования домов тепловизорами, передаёт BaigeNews.kz.
Метод обследования психрометром включает в себя обход и выявление с помощью прибора самых холодных точек и мест, где есть тепловые потери. Исследование в двух домах проводили специалисты ремонтно-эксплуатационной службы АО "УК ТС".
В результате обследования окон, батарей, чердаков и ограждающих конструкций специалисты получили информацию, позволяющую объективно судить о состоянии теплового контура многоквартирных жилых домов на улицах Гагарина и Белинского, 25.
"Исследования показали места утечек тёплого воздуха из внутренних помещений зданий и зоны нарушения теплоизоляционных свойств домов. Больше всего теплопотерь происходит в местах перекрытия оконных блоков и на чердачных перекрытиях. Есть проблемы и с контурами зданий. Это происходит, в частности, ещё и из-за общей изношенности домов. Все это, безусловно влияет на температуру внутри зданий, поэтому комиссия, проводившая обследование, рекомендовала утеплить контур жилых домов", - сообщили в акимате города.
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