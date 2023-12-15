Жилые дома начали обследовать с помощью тепловизора в Риддере

Куда улетучивается тепло из квартир, решили выяснить в Риддере с помощью обследования домов тепловизорами, передаёт BaigeNews.kz.

Метод обследования психрометром включает в себя обход и выявление с помощью прибора самых холодных точек и мест, где есть тепловые потери. Исследование в двух домах проводили специалисты ремонтно-эксплуатационной службы АО "УК ТС".

В результате обследования окон, батарей, чердаков и ограждающих конструкций специалисты получили информацию, позволяющую объективно судить о состоянии теплового контура многоквартирных жилых домов на улицах Гагарина и Белинского, 25.