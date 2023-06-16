Фото: акимат Уральска

Жилой дом в Уральске лишён статуса памятника архитектуры местного назначения, его признали аварийным, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на портал "Мой ГОРОД".

Речь идёт о жилом доме на улице Чапаева.

Сейчас в Уральске под охраной находятся 138 памятников градостроительства и архитектуры. Из них восемь памятников республиканского значения и 130 местного. Проведение реставрации памятников культуры и истории вне плана запрещается.

"Научно-реставрационные работы осуществляют на основании утверждённого уполномоченным органом плана. Средства выделяют с госбюджета и распределяют в соответствии со сметной документацией. Также реставрация осуществляется за счёт привлечённых инвестиций, за счёт собственников и пользователей памятников истории и культуры", — рассказал директор инспекции по охране историко-культурного наследия ЗКО Бек Жангиров.



Сейчас 37 памятников архитектуры и градостроительства являются жилыми домами. Собственнику принадлежат права владения, пользования и распоряжения, за исключением права на уничтожение. Ремонтные работы и реставрацию они могут проводить по согласованию с инспекцией.

В этом году в Уральске запланировано отреставрировать 10 исторических объектов.