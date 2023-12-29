Жилищные программы для молодёжи запускает "Отбасы банк"
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Сразу две жилищных программы для молодёжи - "Қозы көрпеш-Баян сұлу" и "Абай жастары" - запускает "Отбасы банк", передаёт BaigeNews.kz.
Программа стартует в Аягозском районе области Абай. Это совместный проект районного акимата и банка. На начальном этапе местный акимат выделяет из бюджета 81 миллион тенге.
Участники программы в возрасте до 35 лет могут претендовать на доступные займы по ставке 5% (ГЭСВ от 5,2%) годовых. Первоначальный
взнос при этом составляет от 10%. Максимальная сумма кредита - 9 миллионов тенге.
Жильё можно будет приобрести на первичном рынке.
В программе смогут принять участие сотрудники сфер здравоохранения, образования, культуры, спорта, СМИ, социальной сферы и государственные
служащие.
Акимат Семея совместно с Отбасы банком запускает второй этап молодёжной программы "Абай жастары". На её финансирование уже выделено 300 миллионов тенге. Из них 200 миллионов поступили от городской администрации.
Участвовать в программе смогут очередники акимата в возрасте до 35 лет включительно, а также молодые сотрудники сфер культуры и спорта, здравоохранения, работники СМИ.
Условия кредитования по программе "Абай жастары" следующие:
- первоначальный взнос – от 10%;
- ставка вознаграждения - 6% (ГЭСВ от 6,2%);
- максимальная сумма займа - до 15 миллионов тенге.
Жильё участники программы могут приобрести как на первичном, так и на вторичном рынке Семея.
Приём заявок по обоим программам стартует в начале 2024 года.
По программе "Абай жастары" в этом году новоселье уже отметили порядка 40 жителей региона.
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