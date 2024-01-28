Жилая многоэтажка частично обрушилась в Ростове-на-Дону

В российском городе Ростов-на-Дону частично обрушился жилой многоквартирный дом, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на RostovGazeta.

Обрушилась стена пятиэтажного трёхподъездного дома. Его сразу отключили от газа и провели эвакуацию 80 человек.

Во время ЧП никто не пострадал, на место прибыли представители экстренных служб. Известно, что зданию 60 лет, его признали аварийным в 2020 году.

Жильцы частично обрушившегося здания боятся, что оно начнёт дальше разрушаться. Влати региона обещают, что дом оцепят и выставят у подъездов охрану, чтобы защитить его от мародеров. Собственников туда не пустят из-за угрозы обрушения. Запрещён вход туда даже спасателям.



Жильцов дома поселят в пунктах временного размещения. Власти обещают в ближайшее время предложить им жильё в маневренном фонде.