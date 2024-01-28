Жилая многоэтажка частично обрушилась в Ростове-на-Дону
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В российском городе Ростов-на-Дону частично обрушился жилой многоквартирный дом, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на RostovGazeta.
Обрушилась стена пятиэтажного трёхподъездного дома. Его сразу отключили от газа и провели эвакуацию 80 человек.
Во время ЧП никто не пострадал, на место прибыли представители экстренных служб. Известно, что зданию 60 лет, его признали аварийным в 2020 году.
Жильцы частично обрушившегося здания боятся, что оно начнёт дальше разрушаться. Влати региона обещают, что дом оцепят и выставят у подъездов охрану, чтобы защитить его от мародеров. Собственников туда не пустят из-за угрозы обрушения. Запрещён вход туда даже спасателям.
Жильцов дома поселят в пунктах временного размещения. Власти обещают в ближайшее время предложить им жильё в маневренном фонде.
Самое читаемое
- Зарабатывает как Головкин: конь из Казахстана выиграл скачки в Дубае
- Гравий незаконно добывали в водоохранной зоне Жетысу
- Она пела в бомбоубежище Киева: Димаш Кудайберген обратился к самой маленькой участнице шоу Virtuosos
- Памятник Ататюрку открыли в Алматы
- Трагедия на руднике "Майкаинзолото": спасатели рассказали о ходе поисково-спасательных работ