Жигули Дайрабаев пришёл на выборы вместе с внуками

Фото: BaigeNews.kz

Кандидат в президенты Казахстана от партии "Ауыл" Жигули Дайрабаев проголосовал на выборах, передаёт BaigeNews.kz.

Свой голос он отдал на избирательном участке номер 396 в здании Международной школы Астаны по улице Туркестан. Вместе с ним были его супруга, сыновья, невестки, внуки, брат.

"Я верю, что осознанные казахстанцы пойдут на выборы. Всем соотечественникам желаю крепкого здоровья и мира! С праздником! Я пришёл на выборы с семьёй, с пятью внуками, двумя невестками и младшим братом. Так как мы сельчане и многие родственники живут в селе, мы рады, что своими голосами вносим вклад в будущее страны", - сказал Жигули Дайрабаев журналистам.

Он отметил, что пришёл на выборы в хорошем настроении, поскольку сегодня подводятся итоги "большой политической гонки",

"Я как гражданин своей страны прибыл сюда, чтобы сделать свой выбор. (…) Я верю в будущее нашей страны, у нас светлое будущее. С таким настроем я сегодня проголосовал", - сказал Дайрабаев.

Представители избирательного участка подарили Жигули Дайрабаеву книгу в честь того, что он первым прибыл на участок.

Жигули Дайрабаева родился 29 октября 1954 года в ауле Жалпаксаз Жамбылской области. Окончил Казахский сельскохозяйственный институт имени Турара Рыскулова и высшую школу агропромышленного комплекса. Является учёным агрономом. Жигули Дайрабаев имеет очень богатую биографию. Руководил сельским исполкомом, занимал управляющие должности в сельхозпредприятиях и административных учреждениях района и области. Но и не прекращал учиться и в 1989 году окончил Высшую школу агропромышленного комплекса.

Возглавлял хлебоприёмное предприятие в Шуском районе, а позднее стал гендиректором компании MOLBAL. Успел побывать депутатом Верховного совета Казахстана XII созыва и депутатом Учредительного собрания при президенте РК. Также возглавля правление Ассоциации фермеров Казахстана.

Фото автора