Жестом подал сигнал о помощи: полицейский спасла парня в Актобе

Сотрудница полиции Актобе спасла от преступников парня, который показал ей жестом о том, что нуждается в помощи, передает BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

9 декабря в ходе проведения профилактических мероприятий на административном участке инспектор по делам несовершеннолетних Аймереке Муханбетказина заметила троих молодых парней, которые разговаривали на повышенных тонах возле одного из кафе по проспекту Абулхаир хана. Увидев полицейского, ребята сразу же притихли. Их действия вызвало подозрение у инспектора.

Подойдя ближе, она заметила, что один из юношей показал жест рукой, который считается международным сигналом о том, что человек нуждается в помощи. Поняв, что парню угрожает опасность, Мухамбетказина сразу же позвонила на 102. До приезда коллег она решила предпринять попытку самостоятельно задержать правонарушителей. Она заметила, что у одного из нападавших в руках был предмет, похожий на нож, и попробовала начать с ними разговор. За это время отряд полиции успел добрался до места происшествия.

По прибытию стражи порядка задержали правонарушителей. Установлено, что молодые люди решали конфликтный вопрос, связанный с деньгами. Иные обстоятельства дела выясняются полицией. Ведется расследование.