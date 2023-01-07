Жестокое убийство произошло в Шымкенте в рождественскую ночь

Фото: otyrar.kz

Жителя Шымкента забили до смерти в собственной квартире. Трагедия случилась 7 января в одной из квартир многоэтажки по улице Казанкап акына, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на OTYRAR.

В момент трагедии рядом была супруга. По ее словам, мужчина ночью вышел в магазин за сигаретами. На обратном пути двое неизвестных начали преследовать его, а позже ворвались в квартиру. Затем злоумышленники начали избивать супругов по очереди, требовали деньги и сотовые телефоны. После случившегося двое мужчин, по описанию потерпевшей: один славянской, второй азиатской внешности, скрылись с места происшествия на такси.

От полученных травм 42-летний мужчина скончался на месте еще до приезда скорой помощи. Женщину для дачи показаний доставили в Енбекшинский РОВД. По ее словам, квартира была куплена недавно, в ней шёл ремонт, ее супруг работал вахтовым методом и врагов не имел.

Сейчас идут поиски подозреваемых. Подробности трагедии уточняются, в Департаменте полиции ситуацию ещё не прокомментировали.