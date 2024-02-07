Жестокое избиение водителя на трассе в Алматинской области прокомментировали в полиции

В Сети появилось видео жестокого избиения водителя на автодороге Алматы – Бишкек. Сотрудники полиции задержали напавшего на водителя мужчину, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу департамента полиции Алматинской области.

На кадрах видно, что прямо на проезжей части мужчина жестоко избивает водителя и пытается вытащить его из машины. Драку остановили неравнодушные автолюбители.

В Департаменте полиции Алматинской области сообщили, что после того, как увидели видеозапись, возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве.

Стражи порядка установили и задержали 36-летнего уроженца Алматинской области.

"В настоящее время проводятся все необходимые следственные действия с назначением экспертных исследований для обеспечения полноты, всесторонности и объективности исследования всех обстоятельств инцидента", - отметили в пресс-службе ведомства.

В настоящее время задержанный дал признательные показания и водворён в изолятор временного содержания.

Кроме того, задержанный привлечён к ответственности за создание аварийной ситуации и умышленное препятствие дорожному движению.