Жестокое избиение водителя на трассе в Алматинской области прокомментировали в полиции
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В Сети появилось видео жестокого избиения водителя на автодороге Алматы – Бишкек. Сотрудники полиции задержали напавшего на водителя мужчину, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу департамента полиции Алматинской области.
На кадрах видно, что прямо на проезжей части мужчина жестоко избивает водителя и пытается вытащить его из машины. Драку остановили неравнодушные автолюбители.
В Департаменте полиции Алматинской области сообщили, что после того, как увидели видеозапись, возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве.
Стражи порядка установили и задержали 36-летнего уроженца Алматинской области.
"В настоящее время проводятся все необходимые следственные действия с назначением экспертных исследований для обеспечения полноты, всесторонности и объективности исследования всех обстоятельств инцидента", - отметили в пресс-службе ведомства.
В настоящее время задержанный дал признательные показания и водворён в изолятор временного содержания.
Кроме того, задержанный привлечён к ответственности за создание аварийной ситуации и умышленное препятствие дорожному движению.
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