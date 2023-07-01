Жесткая драка водителя автобуса и пассажира в Алматы попала на видео

Алматинцы сняли на видео драку между пассажиром и водителем автобуса. Инцидент прокомментировали в полиции, передаёт BaigeNews.kz.

Ролик появился Telegram-канале Zhest_kz.

"По сообщениям автора, пассажир и водитель автобуса обменялись словами, которые не понравились друг другу. Завязался конфликт. Пассажир начал показывать навыки боевых искусств, ну а водитель автобуса решил взять что-то в руки, дабы показать, что он тоже не промах", - говорится в описании видео.

В департаменте полиции Алматы сообщили, что по данному факту отделом полиции при УП Медеуского района проводится проверка. Обстоятельства конфликта устанавливаются. Будут приняты меры в соответствии с законодательством РК.