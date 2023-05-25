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Жертвы домашнего насилия до сих пор не защищены в Казахстане - эксперты
Ежегодно с заявлениями в полицию о семейно-бытовом насилии обращаются больше 100 тысяч казахстанок. Это женщины, которых бьют, истязают, а также применяют психологическое насилие. Несмотря на то, что проблему поднимают общественники, депутаты, и МВД, из года в год эта цифра не уменьшается. Корреспондент BaigeNews.kz разбирался в печальной тенденции.
Алия, (имя изменено), вышла замуж в 25 лет. Первое время после бракосочетания супруг был заботливым, лишь иногда проявлял чрезмерный контроль, вспоминает женщина. Бывало, в моменты ссор удавалось находить компромиссы, а после супруга стало раздражать, что жена высказывает собственное мнение. Именно за это он ударил ее в первый раз.
"Когда он ударил меня первый раз, прошло всего несколько месяцев после свадьбы. Я получила сильную пощечину, от чего упала на пол. Я хотела собрать вещи и уйти, но он остановил, слезно просил прощения. Я осталась, он заваливал меня подарками. Но затем ситуация повторилась. Мы повздорили буквально на пустом месте. В этот раз он со злости толкнул меня, я упала на диван. Но почему-то я его внутренне защищала. Начала даже мысленно себя обвинять. Я на него обиделась, но осталась",- рассказывает Алия.
Дальше, по словам женщины, начались серьезные побои. Муж мог ударить ее по щеке, кулаком в глаз, или пнуть в живот. Синяки она скрывала от окружающих, научилась мастерски делать "макияж".
"На работе и близким говорила что ударилась. Не хотелось выносить ссор из избы, было очень стыдно, что я это допустила, но сделать уже ничего не могла. Да и в остальное время он был идеальный мужем, просто были такие вспышки гнева. Уже после психологи мне рассказали, что это поведение настоящего тирана. В таком случае жертва сама обвиняет себя в причинах побоев. Прекратилось все это в один момент. Он меня сильно ударил, появился синяк, который я не смогла скрыть, отец сказал: "или ты уйдешь от него, или я убью его", я ушла. После того как приехала в родной дом, я вздохнула свободной грудью. С тех пор мужчинам не доверяю", - говорит Алия.
По словам психолога, Германа Владимирова, поводом для тирана может послужить любая мелочь: не так помыта посуда, громко кричат дети, жена не так посмотрела. Все это может спровоцировать абьюзера, причем, даже если женщина будет делать все идеально. При этом даже единичное насилие, оставляет на психике жертвы неизгладимый след.
"Было несколько эпизодов на моей практике, когда женщины приходили с синяками, в очках, подгримированные. Так, чтобы прям сильно избитые не обращаются, потому что они чаще всего в этот момент находятся дома, и ни врачи, ни близкие, даже не знают, что произошло насилие. А им на самом деле нужна психологическая помощь, даже сопровождение. Но чаще женщины обращаются с другими запросами. Мы даже в прямой эфир выходили однажды по семейно-бытовому насилию, и нам женщины писали, но они обращались не за психологической помощью для себя, чтобы научиться жить и решать проблемы, а с запросом — успокойте его. То есть она хочет, чтобы кто-то как-то его успокоил, но при этом не пишет заявление в полицию, или пишет, но забирает его под давлением. Или мужчина извиняется, обещает исправиться и женщина забирает заявление, тем самым усугубляя ситуацию. Тиран в таком случае думает, что он безнаказанно может продолжать истязания. Нужно работать с женщинами, но насколько они готовы, неизвестно. Специалисты у нас в основном платные, каких-то государственных программ нет, бывает, гранты выделяют, но этого мало", - говорит психолог.
По словам специалиста, помочь женщине может только она сама. Окружающие, даже при сильном желании, не смогут заставить ее уйти от тирана. Близким нужно относиться с пониманием к ситуации, помогать, и постоянно сигнализировать жертве, что насилие неприемлемо.
"Многие живут с абьюзерами много лет и не могут уйти. Ближайшее окружение помочь не может, особенно если женщина длительное время живет в этой ситуации. Пока сама женщина не решит что все, нужно менять ситуацию, никто не сможет помочь. Женщинам нужно обращаться в кризисные центры, говорить с психологами. Потому что некоторые думают, что это нормальный образ жизни, мол, мама или бабушка так жила. А разве это нормально? Нужно обязательно обращаться к психологу", - говорит Герман Владимиров.
Психолог отмечает, важно правильно вести себя в ситуации абьюзинга. И советует, когда вы видите что рядом с вами неадекватный человек, нужно вести себя осторожно. Любые действия могут спровоцировать его на агрессию. Нужно выйти из контакта с человеком, изолироваться от него и разорвать отношения.
По словам общественников, остановить домашних тиранов может только суровое наказание. Однако сейчас большинство случаев рукоприкладства заканчиваются лишь административным штрафом, после чего избиения продолжаются, пока не приведет к трагедии.
Исправить ситуацию может внедрение в Казахстане немецкой системы профилактики семейно-бытового насилия, считают в правительстве. К перевоспитанию домашних тиранов привлекут психологов, а в качестве наказания будут применять трудовые работы. Пилотный проект запустят в Астане, Алматы и Павлодаре.
Однако правозащитники скептически отнеслись к нововведению, говорят, что такой цивилизованный метод в Казахстане попросту не будет работать.
"Это полумера, а не качественное изменение закона. Мы настаиваем на маргинализации побоев и нанесения легкого вреда здоровью, а также требуем, чтобы за нарушение защитного предписания вводилась уголовная ответственность, как в других странах. Для нас в приоритете чтобы женщин не шли в кризисные центры, а чтобы отделяли мужчин. Также наказанные мужчины должны быть по-настоящему задействованы на исправительных работах, а не так как сейчас: положено 160 часов работ, а ему засчитывают это время на официальной работе", - говорит Дина Тансари, основательница фонда помощи жертвам домашнего насилия #НеМолчиKZ.
По словам Дины, психотерапия может помочь, только если агрессор осознает свою вину. Но обычно тираны уверены в правильности своих действий.
"Любая терапия основана на добровольности. Если этого нет, и нет осознания, что он агрессор, алкоголик, наркоман, игроман, и ему нужна помощь, результата не будет" - уверена Тансари.
Правозащитница отмечает, что система наказания домашних тиранов наиболее эффективна в Канаде, Германии и Южной Корее. В этих странах за нарушение защитного предписания агрессору грозит тюремный срок, поэтому он не рискнет уклониться от исправительных работ. В Казахстане же требования намного мягче, как результат отрабатывать свои трудочасы нарушители закона даже не планируют.
"В этих странах есть принудительное лечение, либо нарушитель проходит лечение в течение 40 часов, либо отправляется в тюрьму. У нас таких вариантов нет. Если он не будет посещать терапию, ему не грозит заключение. Поэтому для агрессоров нужно создавать трудовые лагеря. Многие из них страдают не только алкогольной, но и наркотической зависимостью, которая искажает сознание, и человек может убить в этом состоянии", - говорит правозащитница.
В МВД сообщили, что в 2021 году поступило больше 155 тысяч обращений по фактам бытового насилия, в 2022 — свыше 115-ти. А за 4 месяца этого года — 35 тысяч. Но в 60% случаев агрессоры уходили от наказания из-за отказа потерпевшей стороны подавать заявление в полицию. Ведь без заявления, нельзя привлечь агрессора к ответственности. Также в министерстве отметили, что за 4 месяца этого года к административной ответственности были привлечены более 19 тысяч домашних тиранов.
Однако положительные сдвиги в законодательстве все-таки есть. Так, с сентября 2022 года в Казахстане была ужесточена ответственность за бытовое насилие. В МВД были разработаны поправки в административный, и уголовный кодексы, согласно которым будет усилена ответственность за совершение бытового насилия. Новшества же вступили в силу.
Нововведения позволят возбуждать дела об административных правонарушениях без заявления потерпевших, то есть по факту совершения бытового насилия.
"Для составления протокола будет достаточно показаний свидетелей, соседей, записей камер видеонаблюдения и видеорегистратора. Окончательное решение будет принимать суд", - отмечают в МВД.
Кроме того, ужесточена процедура примирения сторон, теперь она возможно только один раз в суде. Повторное примирение исключено. Также за нарушение защитного предписания исключили предупреждение, теперь предусмотрен только арест на 10 суток.
Общественники же уверены, законодательство нужно менять основательно. В частности криминализировать побои и нанесение легкого вреда здоровью, ввести уголовную ответственность за нарушение защитного предписания и немедленно отселять агрессора от жертвы. Ну и конечно жертва не должна терпеть истязаний и морального давления, при первом же случае нужно обращаться в полицию. Так, можно добиться наказания для агрессора по уголовной статье "Истязание". Правда, общественники отмечают, что по этой статье выносится очень мало приговоров, но жертва должна идти до конца, борясь за свои права и ни в коем случае не прощать обидчика.
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