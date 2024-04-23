Жертвы бытового насилия в Казахстане смогут брать отпуск без содержания
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Казахстанцы, ставшие жертвами бытового насилия вскоре смогут уходить в отпуска без содержания. Поправки внесены в Трудовой кодекс, передаёт BaigeNews.kz.
Статью 97 Кодекса дополнили пунктом 4 следующего содержания:
"Работодатель обязан работнику на период нахождения в организациях, предоставляющих специальные социальные услуги потерпевшим от бытового насилия, предоставить отпуск без сохранения заработной платы, но не более тридцати календарных дней. Отпуск без сохранения заработной платы предоставляется на основании письменного уведомления работника с указанием его продолжительности и представлением копии договора о предоставлении специальных социальных услуг", - говорится в документе.
Поправка вступит в действие с 16 июня 2024 года.
Самое читаемое
- Все передвижения Нукеновой на междугороднем такси озвучили в суде над Бишимбаевым
- Тело ребёнка нашли закопанным в огороде в Щучинске – подробности трагедии
- Что нашли в телефоне Бишимбаева? Судья начала осмотр устройства
- Присяжные заплакали после просмотра видео с телефона Бишимбаева
- Брат Салтанат Нукеновой обвинил службу такси в нарушении их конституционных прав