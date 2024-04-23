Жертвы бытового насилия в Казахстане смогут брать отпуск без содержания

Казахстанцы, ставшие жертвами бытового насилия вскоре смогут уходить в отпуска без содержания. Поправки внесены в Трудовой кодекс, передаёт BaigeNews.kz.

Статью 97 Кодекса дополнили пунктом 4 следующего содержания:

"Работодатель обязан работнику на период нахождения в организациях, предоставляющих специальные социальные услуги потерпевшим от бытового насилия, предоставить отпуск без сохранения заработной платы, но не более тридцати календарных дней. Отпуск без сохранения заработной платы предоставляется на основании письменного уведомления работника с указанием его продолжительности и представлением копии договора о предоставлении специальных социальных услуг", - говорится в документе.