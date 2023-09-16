Жертв разрушительного наводнения в Ливии хоронят в братских могилах

В ливийском городе Дерна, разрушенном в результате наводнения, хоронят погибших. Более 11 тысяч человек признаны жертвами стихии, ещё около десяти тысяч числятся пропавшими без вести. Спасатели не исключают, что их унесло в море, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Euronews.

Погибших вынуждены хоронить в братских могилах, вопреки рекомендациям Всемирной организации здравоохранения, которая предупреждает об угрозе долгосрочных психических проблем для родственников, а также о риске загрязнения водоёмов рядом с такими захоронениями.

Поиски погибших продолжаются. В разборах завалов участвуют спасатели из других стран. Гуманитарные организации заявляют об угрозе эпидемии в пострадавшем от наводнения районе, где только начинают восстанавливать движение транспорта, налаживают доставку воды и продуктов питания.

Разрушительное наводнение на востоке Ливии спровоцировал шторм "Дэниэл". Волна высотой в несколько метров обрушилась на центр Дерны, смыв несколько кварталов города.

Фото: РБК