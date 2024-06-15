Возможность страховать посевы от сайгаков и саранчи рассмотрят в Казахстане

Казахстанские фермеры, возможно, смогут получить страховку урожая от саранчи и сайгаков. В правительстве уже обсуждают интересные механизмы. Например, для того, чтобы мониторить передвижения сайгаков, предлагают прикрепить GPS-трекеры на вожаков стай, передаёт BaigeNews.kz.

По информации пресс-службы Правительства РК, фермеры сегодня могут воспользоваться господдержкой по 16 страховым продуктам в растениеводстве и животноводстве. На совещании под председательством вице-премьера Серика Жумангарина в правительстве рассмотрели новые виды страховки АПК.

На данный момент фермеры могут страховать зерновые, зернобобовые и масличные культуры, яблони, а также скот: коров, коз, овец, лошадей, птиц. В настоящее время в сфере растениеводства работают четыре страховые компании и еще три – в животноводстве. Оператором по страхованию стала Аграрная кредитная корпорация".

Фото: primeminister.kz

В 2021 году на субсидирование страховых премий из республиканского бюджета был направлен 1 млрд тенге, в 2023 году – 2,5 млрд тенге, дополнительная потребность на 2024 год – 2,7 млрд тенге.

"В прошлом году в сфере растениеводства было заключено 142 договора, застраховано 279 074 га площадей. По итогам 5 месяцев 2024 года уже заключен 261 договор, в рамках чего застраховано 490 225 га площадей. Таким образом, только за 5 месяцев текущего года страхование в растениеводстве выросло на 75% по сравнению с 2023 годом", — сообщил вице-министр сельского хозяйства Ербол Тасжуреков.

Также он отметил, что в этом году перестраховочные компании установили лимиты на страхование посевных площадей от засухи и избытка влаги по всем районам. Это приводит к тому, что только ограниченное количество фермеров могут получить субсидии.

Ситуацию прокомментировал член совета Ассоциации агрострахования Елдос Ауезбеков.

"Если говорить о соотношении выплат и премий, то с 2020 по 2023 год включительно страховые выплаты составили более 6 млрд тенге, а сбор премий – около 3 млрд тенге. Все 4 года подряд была засуха, а в 2023 году, помимо засухи, еще случился переизбыток влаги – это тоже страховой случай. Это способствовало повышению спроса на страхование в этом году и превысило страховые лимиты", — отметил Елдос Ауезбеков.

Фото: primeminister.kz

По его словам, перестраховочные компании устанавливали лимиты и в прошлые годы, но из-за низкого спроса со стороны аграриев до них никогда не доходили.

"Мы ведем переговоры с действующими перестраховочными компаниями Швейцарии. Некоторые немецкие компании готовы повысить лимиты до 15 млн га, но ждут от нас гарантии по объемам продаж от государства. Гарантировать объемы мы можем, если будут встречные обязательства для получателей мер господдержки (субсидии и льготные кредиты). Если фермер будет страховать хотя бы 20% от своих площадей, то это позволит не обанкротиться при засухе и избытке влаги", — сказал он.

Как говорит Елдос Ауезбеков, страховщики также изучали возможность страхования посевов от потравы сайгаками. Перестраховочный рынок готов рассмотреть подобные продукты страхования зеленой биомассы на пастбищах через спутниковый мониторинг. Для этого необходимо мониторить передвижение сайгаков с помощью GPS-трекеров.

"Трекер крепится к вожаку стада сайгаков и через него мониторится передвижение стада. Далее, при посещении сайгаками мы смотрим уровень биомассы на пастбищах, и при её снижении осуществляются выплаты владельцу поля. Но для перестраховочных компаний в данном случае главный вопрос – как государство будет регулировать численность поголовья сайгаков. Если на этот вопрос будет ответ, то наладить систему страхования потравы можно", — отметил Елдос Ауезбеков.

Есть продукты страхования и от саранчи. С помощью цифровых технологий проверяется, были ли посевы опрысканы химикатами фитосанитарной службой. И второй вариант – установка гиперлокальных метеостанций, ловушек, которые контролируют численность саранчи с помощью ударов и фотоснимков.

"Мы будем менять систему субсидирования и выставлять встречные требования к фермерам за их получение. Государство тратит свои ресурсы с целью получить результат. А результат – это продовольственная безопасность и обеспечение сырьем наших предприятий. И одним из обязательств станет страхование. Помимо действующих инструментов необходимо разработать дополнительные виды страхования: от потравы посевов и ущерба от саранчи. Мы готовы рассмотреть все предложения", — подвел итоги совещания Серик Жумангарин.

В итоге участники совещания решили, что Минсельхоз совместно с "Аграрной кредитной корпорацией", ассоциациями агрострахования и финансистов Казахстана вместе выработают механизмы повышения эффективности и доступности страхования для фермеров. Будет также изучена возможность создания новых страховых продуктов, в том числе от сайгаков, саранчи и другой опасности для урожая.