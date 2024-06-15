В Астрахани, Оренбурге и Омске откроют школы на казахском языке

В Астрахани, Омске и Оренбурге откроют школы с обучением на казахском языке, сообщил председатель комитета по туризму Госдумы РФ Сангаджи Тарбаев, передает BaigeNews.kz со ссылкой на Sputnik Казахстан.



"Мы договорились о строительстве русских школ в Казахстане, казахских школ в России. И, сегодня мы уже на финишной прямой, в частности, в Таразе, Кызылорде и Туркестане будут строиться три школы. По ним уже идет договоренность на уровне выделения земель. Со своей стороны, мы рассматриваем запросы казахстанской стороны - строительство школ с изучением казахского языка в Астрахани, Омске и Оренбурге", - рассказал Сангаджи Тарбаев.

