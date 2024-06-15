Женщина упала в шахту лифта в Астане
Сегодня, 11:42
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Сегодня, 11:42Сегодня, 11:42
118Фото: скриншот с видео
Несчастный случай произошёл в Алматинском районе столицы. Пострадала 38-летняя женщина, передаёт BaigeNews.kz.
"В одной из школ женщина 1986 года рождения упала в лифтовую шахту. С помощью трехколенной лестницы её была извлекли и передали бригаде скорой медицинской помощи", — сообщили в пресс-службе МЧС РК.
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