Жертв финпирамиды "Plus capital" разыскивает полиция

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Следственным департаментом МВД проводится досудебное расследование в отношении работников ТОО "PlusCapital" и других лиц по факту организации финансовой пирамиды и мошенничества, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

"В Мангистауской области преступная группа, организовавшая финансовую пирамиду "Plus capital", незаконно присвоила денежные средства, движимое и недвижимое имущество граждан. Сумма причинённого ущерба составила 3,6 миллиарда тенге. Более 600 казахстанцев признаны потерпевшими", - говорится в сообщении.

По данным МВД, задержаны житель области и нотариус. Суд приговорил их к 12 годам лишения свободы. Организатор финансовой пирамиды объявлен в международный розыск. Полицейские проводят оперативно-розыскные мероприятия по установлению его местонахождения и задержанию.

"Следственным департаментом МВД в настоящее время к уголовной ответственности привлекаются и другие лица, причастные к данному преступлению. В связи с этим обращаемся к гражданам, пострадавшим от незаконной деятельности финансовой пирамиды "Plus capital", прочим сообщить об этом по месту нахождения оперативно-следственной группы МВД в Мангистауской области: город Актау, микрорайон 3 б, здание 13, следственное управление департамента полиции. Контактные телефоны: 8-7292-47-42-92, 47-42- 82, 8-705-709-62-35, 8-775-210-99-97", - резюмировали в МВД.