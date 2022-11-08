Женская сборная РК по теннису дебютирует в финале Кубка Билли Джин Кинг

Чемпионка Уимблдона-2022, 22-я ракетка мира, казахстанская теннисистка Елена Рыбакина поделилась ожиданиями от старта финальной части Кубка Билли Джин Кинг, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Сhampionat.com.

Турнир пройдёт в Глазго (Шотландия) с восьмое по 13 ноября. На групповой стадии сборная Казахстана сразится с командами Великобритании и Испании.

"Финальный этап командного чемпионата мира принесёт всем нам невероятные ощущения. Для меня это будет мой первый финал мирового первенства, так же как и для всей сборной Казахстана. Поэтому я с удовольствием и с нетерпением жду этой недели. Надеюсь, что предстоящие игры будут наполнены хорошими, качественными матчами, а мы выложимся на все 100%", — приводит слова Рыбакиной пресс-служба Федерации тенниса Казахстана.