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пресс-службы ФТК Сегодня, 08:10
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Фото: пресс-службы ФТК

Женская сборная РК по теннису дебютирует в финале Кубка Билли Джин Кинг

Чемпионка Уимблдона-2022, 22-я ракетка мира, казахстанская теннисистка Елена Рыбакина поделилась ожиданиями от старта финальной части Кубка Билли Джин Кинг, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Сhampionat.com

Турнир пройдёт в Глазго (Шотландия) с восьмое по 13 ноября. На групповой стадии сборная Казахстана сразится с командами Великобритании и Испании.

"Финальный этап командного чемпионата мира принесёт всем нам невероятные ощущения. Для меня это будет мой первый финал мирового первенства, так же как и для всей сборной Казахстана. Поэтому я с удовольствием и с нетерпением жду этой недели. Надеюсь, что предстоящие игры будут наполнены хорошими, качественными матчами, а мы выложимся на все 100%", — приводит слова Рыбакиной пресс-служба Федерации тенниса Казахстана.

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#теннис #спорт #чемпионат
BaigeNews.kz
Сегодня, 08:10
112
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