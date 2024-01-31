Женщины руководят каждым четвёртым сельхозпредприятием в Казахстане

В Казахстане увеличилась доля компаний-производителей сельскохозяйственной продукции, которыми управляют женщины, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Energyprom.kz.

Сообщается, что 27,5% фермерских хозяйств, компаний или ИП в казахстанском агропромышленном комплексе имеет женское лицо. 83,8 тысячи казахстанок выбрали для себя сельское хозяйство.

За последний год общее количество действующих производителей сельхозпродукции под руководством женщин выросло на 12,2% — с 74,7 тысячи до 83,8 тысячи.

Отмечается, безусловный лидер по женскому фермерству в стране — Туркестанская область. Там работают 23,8 тысячи компаний и ИП под руководством женщин.

В целом большая часть всех фермерш-руководительниц живёт и работает на юге. Их суммарная доля составляет 68,7%.

Также сообщается, что в отрасли сельского хозяйства средняя номинальная зарплата у женщин на 8,2% меньше, чем у мужчин. По данным на январь 2024 года, мужчины в среднем получают 204,4 тысячи тенге, а женщины — 187,6 тысячи тенге.

Примечательно, что животноводы, агрономы, разнорабочие, конюхи, овощеводы получают на 8%–25% больше, если они мужчины, но пастушки в Казахстане зарабатывают на 20% больше, чем пастухи.