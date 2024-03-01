Женщины получат денежную выплату к 8 Марта в Карагандинской области

В Карагандинской области к 8 Марта 21 861 женщина из социально уязвимых слоёв населения получит единовременную денежную выплату. В городах и районах суммы будут разными. Они зависят от возможностей бюджетов, передаёт BaigeNews.kz.

В Караганде, Темиртау, Приозёрске, Осакаровском и Шетском районах к празднику деньги на счёт перечислят многодетным матерям, имеющим четырёх и более детей, и награждённым подвесками "Алтын алқа" и "Күміс алқа".

В Балхаше – многодетным матерям, почётным гражданам, труженицам тыла, лицам, приравненным к участникам ВОВ, ветеранам труда, неактивным труженицам тыла, детям с инвалидностью, неактивным одиноко проживающим женщинам, жёнам умерших ветеранов ВОВ.

В Сарани – многодетным матерям, имеющим четырёх и более детей, награждённым подвесками "Алтын алқа" и "Күміс алқа", детям с инвалидностью, малообеспеченным семьям.

В Абайском районе – СУСН, малообеспеченным, многодетным семьям, инвалидам, пенсионерам, работникам разных сфер.

В Актогайском районе – многодетным матерям, имеющим четырёх и более детей, награждённым подвесками "Алтын алқа" и "Күміс алқа", малообеспеченным, инвалидам, пенсионерам (женщинам).

В Бухар-Жырауском районе – женщинам из числа малообеспеченных, многодетных семей, инвалидам, пенсионерам и СУСН.

В Каркаралинском районе – многодетным матерям, имеющим четырёх и более детей до 18 лет, многодетным матерям, награждённым подвесками "Алтын алқа", "Күміс алқа", малообеспеченным, инвалидам.

В Нуринском районе – малообеспеченным, многодетным матерям, молодёжи.

В некоторых городах и районах планируются праздничные обеды, раздача продуктовых наборов. Представители благотворительных организаций посетят малообеспеченные семьи, проживающие в частном секторе. Им привезут дрова, сено, уголь и прочее.