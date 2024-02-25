Женщина выпала из салона автобуса в Астане — соцсети
Сегодня, 01:18
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Сегодня, 01:18Сегодня, 01:18
177Фото: стоп-кадр из видео/nstagram.com/astana_brothers
В социальных сетях появилось видео падения женщины из салона автобуса. В публикации сообщается, что инцидент произошел в Астане, передает BaigeNews.kz.
В комментарии к публикации говорится, что это случилось утром 24 февраля. На видео видно, как женщина вошла в автобус. Салон был переполнен и пассажиры стояли у дверей. Автобус тронулся, двери неожиданно открылись и пассажирка выпала.
"Двери не до конца закрылись", - говорит голос за кадром.
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ТОО "City Transportation Systems" и департамент полиции Астаны пока не прокомментировали произошедшее.
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