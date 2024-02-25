В социальных сетях появилось видео падения женщины из салона автобуса. В публикации сообщается, что инцидент произошел в Астане, передает BaigeNews.kz.

В комментарии к публикации говорится, что это случилось утром 24 февраля. На видео видно, как женщина вошла в автобус. Салон был переполнен и пассажиры стояли у дверей. Автобус тронулся, двери неожиданно открылись и пассажирка выпала.

"Двери не до конца закрылись", - говорит голос за кадром.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ASTANA|АСТАНА|SERGEK (@astana_brothers)

ТОО "City Transportation Systems" и департамент полиции Астаны пока не прокомментировали произошедшее.