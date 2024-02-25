  • 25 Февраля, 02:13
  • BAIGENEWS

Женщина выпала из салона автобуса в Астане — соцсети

Сегодня, 01:18
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стоп-кадр из видео/nstagram.com/astana_brothers Сегодня, 01:18
Сегодня, 01:18
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Фото: стоп-кадр из видео/nstagram.com/astana_brothers

В социальных сетях появилось видео падения женщины из салона автобуса. В публикации сообщается, что инцидент произошел в Астане, передает BaigeNews.kz.

В комментарии к публикации говорится, что это случилось утром 24 февраля. На видео видно, как женщина вошла в автобус. Салон был переполнен и пассажиры стояли у дверей. Автобус тронулся, двери неожиданно открылись и пассажирка выпала.

"Двери не до конца закрылись", - говорит голос за кадром.

 
 
 
 
 
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Публикация от ASTANA|АСТАНА|SERGEK (@astana_brothers)

ТОО "City Transportation Systems" и департамент полиции Астаны пока не прокомментировали произошедшее.

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