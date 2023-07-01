Женщина украла золото на 4 млн тенге в Акмолинской области

Фото: https://t.me/POLICE_of_KZ

Задержана женщина, похитившая золото на 4 млн тенге в Атбасаре, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.



В отдел полиции Атбасарского района обратилась местная жительница о краже.



По данному заявлению полицейские начали досудебное производство по статье "Кража".



Стражи порядка установили, что злоумышленник украл 26 изделий из золота и 200 долларов. Полиция проверила все местные ломбарды и обменные пункты.



В результате была задержана 35-летняя женщина. Она признала свою вину.