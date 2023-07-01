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Сегодня, 06:00
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Фото: https://t.me/POLICE_of_KZ

Женщина украла золото на 4 млн тенге в Акмолинской области

Задержана женщина, похитившая золото на 4 млн тенге в Атбасаре, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

В отдел полиции Атбасарского района обратилась местная жительница о краже.

По данному заявлению полицейские начали досудебное производство по статье "Кража".

Стражи порядка установили, что злоумышленник украл 26 изделий из золота и 200 долларов. Полиция проверила все местные ломбарды и обменные пункты.

В результате была задержана 35-летняя женщина. Она признала свою вину.

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Сегодня, 06:00
339
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