Женщина украла одежду на два миллиона тенге в Жамбылской области

В Таразе задержали женщину, воровавшую одежду из магазина. Похищенные вещи она сбывала на рынке в Шымкенте, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Сотрудники полиции задержали жительницу Жуалынского района. Она снимала одежду с вешалок в магазине и складывала её в сумку, чтобы скрыть от видеокамеры, а затем покидала торговую точку с украденными вещами. Такой трюк дама проделывала неоднократно.

"После этого женщина продавала украденные вещи на рынке в Шымкенте. Общая сумма ущерба владельцу магазина составила 2 005 500 тенге", - уточнили в полиции.

По факту возбуждено уголовное дело, задержанная водворена в изолятор временного содержания.