Женщина украла одежду на два миллиона тенге в Жамбылской области
Сегодня, 21:31
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Сегодня, 21:31Сегодня, 21:31
111Фото: polisia.kz
В Таразе задержали женщину, воровавшую одежду из магазина. Похищенные вещи она сбывала на рынке в Шымкенте, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
Сотрудники полиции задержали жительницу Жуалынского района. Она снимала одежду с вешалок в магазине и складывала её в сумку, чтобы скрыть от видеокамеры, а затем покидала торговую точку с украденными вещами. Такой трюк дама проделывала неоднократно.
"После этого женщина продавала украденные вещи на рынке в Шымкенте. Общая сумма ущерба владельцу магазина составила 2 005 500 тенге", - уточнили в полиции.
По факту возбуждено уголовное дело, задержанная водворена в изолятор временного содержания.
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