В Астане женщина справила нужду в Доме министерств, передаёт BaigeNews.kz.

"27 марта на канал 102 поступило сообщение о том, что в Доме министерств (16 подъезд) неизвестная женщина справила нужду в неустановленном месте. Сотрудниками полиции нарушительница привлечена к ответственности за мелкое хулиганство. По решению суда на неё возложен штраф", – сообщили в департаменте полиции Астаны.