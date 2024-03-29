  • 29 Марта, 06:34
  • BAIGENEWS

Женщина справила нужду в Доме министерств

Сегодня, 05:50
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал Astanovka98 Сегодня, 05:50
Сегодня, 05:50
142
Фото: Telegram-канал Astanovka98

В Астане женщина справила нужду в Доме министерств, передаёт BaigeNews.kz.

"27 марта на канал 102 поступило сообщение о том, что в Доме министерств (16 подъезд) неизвестная женщина справила нужду в неустановленном месте. Сотрудниками полиции нарушительница привлечена к ответственности за мелкое хулиганство. По решению суда на неё возложен штраф", – сообщили в департаменте полиции Астаны.

Самое читаемое

Наверх