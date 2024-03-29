Женщина справила нужду в Доме министерств
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Сегодня, 05:50Сегодня, 05:50
142Фото: Telegram-канал Astanovka98
В Астане женщина справила нужду в Доме министерств, передаёт BaigeNews.kz.
"27 марта на канал 102 поступило сообщение о том, что в Доме министерств (16 подъезд) неизвестная женщина справила нужду в неустановленном месте. Сотрудниками полиции нарушительница привлечена к ответственности за мелкое хулиганство. По решению суда на неё возложен штраф", – сообщили в департаменте полиции Астаны.
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