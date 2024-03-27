Женщина пыталась сброситься с моста в Астане

Инспектор службы полка патрульной полиции Евгений Казаков спас 42-летнюю женщину, которая пыталась прыгнуть в реку Есиль, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Инцидент произошел на мосту по улице Сарайшык.

"Во время обхода территории полицейский находился под мостом, когда заметил женщину, сидящую на выступе.



Казаков поднялся на мост и, обхватив женщину, удержал от прыжка. Подоспевшие на помощь полицейские совместными усилиями вытянули астанчанку на мост", - сообщили в полиции.

До приезда скорой полицейские оказали ей первую помощь, после чего передали медикам.