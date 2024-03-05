  • 5 Марта, 23:33
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Женщина провалилась под лёд на реке в Атырауской области

Сегодня, 22:58
АВТОР
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polisia.kz Сегодня, 22:58
Сегодня, 22:58
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Фото: polisia.kz

Женщину, провалившуюся под лёд на реке, спасли полицейские в Атырауской области, передаёт BaigeNews.kz

ЧП произошло 5 марта на берегу реки Шарон в Курмангазинском районе.

Женщина стала звать на помощь, крики услышали проезжавшие мимо стражи порядка.

Инспекторы службы патрульной полиции Курмангазинского районного отдела полиции Шынтас Алисултан и Батыржан Бакытулы вытянули 32-летнюю женщину на берег и оказали ей первую медицинскую помощь. 

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