Женщина провалилась под лёд на реке в Атырауской области
Сегодня, 22:58
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Сегодня, 22:58Сегодня, 22:58
79Фото: polisia.kz
Женщину, провалившуюся под лёд на реке, спасли полицейские в Атырауской области, передаёт BaigeNews.kz.
ЧП произошло 5 марта на берегу реки Шарон в Курмангазинском районе.
Женщина стала звать на помощь, крики услышали проезжавшие мимо стражи порядка.
Инспекторы службы патрульной полиции Курмангазинского районного отдела полиции Шынтас Алисултан и Батыржан Бакытулы вытянули 32-летнюю женщину на берег и оказали ей первую медицинскую помощь.
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