Женщина провалилась под лёд на реке в Атырауской области

Женщину, провалившуюся под лёд на реке, спасли полицейские в Атырауской области, передаёт BaigeNews.kz.

ЧП произошло 5 марта на берегу реки Шарон в Курмангазинском районе.

Женщина стала звать на помощь, крики услышали проезжавшие мимо стражи порядка.

Инспекторы службы патрульной полиции Курмангазинского районного отдела полиции Шынтас Алисултан и Батыржан Бакытулы вытянули 32-летнюю женщину на берег и оказали ей первую медицинскую помощь.