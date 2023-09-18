Женщина приняла альпиниста за вора и перерезала ему страховочный трос в Астане
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Случай, произошедший с промышленным альпинистом, обсуждают в Астане. Мужчина мыл окна в одной из высоток. А пожилая женщина, приняв его за вора, повредила ему снаряжение, перерезав страховочный канат, передаёт BaigeNews.kz.
Инцидент прокомментировали в полиции.
"В ходе мониторинга соцсетей выявлено видео, в котором альпинист, спускаясь на специальном канате, на уровне пятого этажа обнаружил, что верёвка обрезана. Как оказалось, виновницей инцидента оказалась бабушка, которую он заметил на месте происшествия. В результате разбирательства установлено, что женщина ошибочно приняла альпиниста за вора", - сообщили в полиции.
Альпинист оказался человеком благородным и отказался от подачи заявления.
Участковые инспектора провели профилактическую беседу с женщиной.
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