Женщина приняла альпиниста за вора и перерезала ему страховочный трос в Астане

Случай, произошедший с промышленным альпинистом, обсуждают в Астане. Мужчина мыл окна в одной из высоток. А пожилая женщина, приняв его за вора, повредила ему снаряжение, перерезав страховочный канат, передаёт BaigeNews.kz.

Инцидент прокомментировали в полиции.

"В ходе мониторинга соцсетей выявлено видео, в котором альпинист, спускаясь на специальном канате, на уровне пятого этажа обнаружил, что верёвка обрезана. Как оказалось, виновницей инцидента оказалась бабушка, которую он заметил на месте происшествия. В результате разбирательства установлено, что женщина ошибочно приняла альпиниста за вора", - сообщили в полиции.

Альпинист оказался человеком благородным и отказался от подачи заявления.

Участковые инспектора провели профилактическую беседу с женщиной.