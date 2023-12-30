Женщина погибла в результате пожара в гостинице Костаная

Пригородном посёлке Костаная — Дружба произошёл пожар в здании двухэтажной гостиницы "Жібек жолы". Во время тушения огнеборцы обнаружили тело женщины, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщили в пресс-службе ДЧС Костанайской области, ЧП произошло 30 декабря. Сообщение о возгорании поступило в 11:00.

"Пожар охватил кровлю, второй этаж и частично первый этаж здания, предварительная площадь пожара составила 450 квадратных метров из общей площади в 900 квадратных метра. Следует отметить, что здание на момент пожара не эксплуатировалось. Пожар был ликвидирован в 13:18. На место происшествия выехали спасательные службы: сотрудники Департамента по чрезвычайным ситуациям и 13 единиц техники, сотрудники Департамента полиции и 4 единицы техники, а также сотрудники местных исполнительных органов и 1 единица техники. К сожалению, в ходе тушения пожара был обнаружен труп женщины", — говорится в сообщении.