Женщина оставила своих детей одних дома и уехала в круиз

29-летняя жительница американского штата Техас Лейкша Вудс Уильямс оставила восьмилетнего сына и шестилетнюю дочь одних в квартире в Хьюстоне, чтобы отправиться в отпуск. Тревогу забили соседи, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на USA Today.

Свидетели рассказали, что другие жители видели, как Уильямс уходила с сумками и багажём, но не видели, как она возвращалась.

Полиция прибыла в квартиру спустя пять дней после отъезда Уильямс. ПРавоохранители обнаружили восьмилетнего мальчика и шестилетнюю девочку в квартире, где царил полный беспорядок.

“В квартире был полный беспорядок, мусор и остатки еды были разбросаны по всей квартире”, - говорится материалах суда. Внутри также стоял “очень сильный запах мочи. Взрослых, присматривающих за несовершеннолетними, не было, и, похоже, никого не было с момента отъезда Обвиняемой. Полицейские также нашли в квартире камеру, которую Уильямс использовала, чтобы смотреть и разговаривать с детьми во время своего путешествия, а у её сына был телефон, с которого он отправлял ей смс".

Полицейские пытались связаться с женщиной во время её отпуска, однако она не хотела сотрудничать и меняла историю о своём местонахождении.

За небрежность по отношению к детям их мать должна предстать перед судом.