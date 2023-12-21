Казахстанка оказалась в реанимации после приёма китайских препаратов

Поступившую в реанимацию женщину с гнойными высыпаниями по всему телу спасли врачи в Шымкенте, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал Otyrar.kz.

54-летняя женщина поступила в городскую больницу № 2. Учитывая тяжесть состояния, пациентку госпитализировали в отделение реанимации. У женщины наблюдались гнойные высыпания по всему телу, температура, головные боли и тошнота. По словам пациентки, эти симптомы беспокоили её в течение пяти дней.

"Женщина принимала различные китайские лекарства и мази. На четвёртый день применения у нее появились симптомы аллергии. При госпитализации состояние женщины оценивалось как тяжёлое. Было повреждено 90% кожного покрова тела, отёк лица и тела", — рассказал лечащий врач пациентки.

Медики проводили интенсивное лечение в реанимационном отделении в течение двух недель, очищали кровь гемофильтрацией. В результате состояние женщины улучшилось, кожа полностью восстановилась. Благодаря медицинской помощи состояние женщины стабилизировалось и её выписали домой.

Медики напоминают, что самостоятельное назначение и употребление неизвестных препаратов представляет большой риск для здоровья.