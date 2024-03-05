Женщина облила кошку уксусом в Павлодаре

В Павлодаре осудили женщину, облившую бездомную кошку, жившую в подъезде, уксусной кислотой, передаёт BaigeNews.kz.

Инцидент произошёл 23 ноября 2023 года.

Женщине очень не нравилось, что на лестничной площадке живет кошка, а соседка ее прикармливает.

"К. прочитала в Интернете о том, что если облить кошку уксусной кислотой, она больше не вернётся на данное место. После чего у К. возник преступный умысел, направленный на жестокое обращение с животным. Реализуя задуманное, она взяла столовый уксус и умышленно облила бездомную кошку неизвестной породы, находящуюся в подъезде. В результате кошка получила увечья", - сообщили в суде.

Вина подсудимой доказана показаниями свидетелей, документальными доказательствами и заключением ветеринарных врачей.

"Деяние, совершённое К., относится к категории уголовных проступков и предусматривает альтернативные виды наказания. С учётом смягчающих обстоятельств, принимая во внимание полное признание вины, наличие на иждивении двоих малолетних детей, судом назначено наказание в виде штрафа в размере 25 МРП, то есть в сумме 86 250 тенге", - уточнили в суде.

Приговор в законную силу не вступил.