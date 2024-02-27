Как будет развиваться астанинская агломерация, рассказал Бектенов

В Казахстане разработают единую градостроительную политику, синхронизирующую планы развития столицы и Акмолинской области, передаёт BaigeNews.kz. Комплексный план развития агломерации рассмотрели на заседании Правительства.

"Реализация Комплексного плана должна решить наболевшие вопросы пригородных сел. Более того, надо открывать постоянные рабочие места в пригородах. Астана как ядро агломерации создает предпосылки для устойчивого развития прилегающих территорий. Это позволит сгладить существующий дисбаланс между уровнем жизни в столице и близлежащих населенных пунктах", - сказал Бектенов.

Он также подчеркнул необходимость сформировать опорный каркас Астанинской агломерации.

"В рамках Комплексного плана на 2024-2028 годы необходимо придать экономическую специфику каждому из 45 сельских населенных пунктов агломерации. Тогда будет достигнута самообеспеченность как самих сел, так и Астаны в необходимой продукции животноводства, растениеводства, строительной индустрии и других сфер".

Как сообщил заместитель премьер-министра – министр национальной экономики Нурлан Байбазаров за 10 лет население столицы увеличилось на 46 процентов.По прогнозным данным к 2035 году в Астане будут проживать 2,3 млн человек.

"Для обеспечения дополнительными объектами социальной инфраструктуры в г. Косшы будут построены школа на 1 200 мест, детский сад на 280 мест и многопрофильная больница на 350 коек. В столице за счет собственных средств инвесторов планируется строительство горно-технического колледжа на 900 студентов и детского реабилитационного центра", – сказал Байбазаров.

Также, по его словам, в агломерации построят 300 км дорог, планируется возвести 4 моста.