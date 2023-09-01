Женис Касымбек встретился с жителями жилого массива "Пригородный"

Аким Астаны Женис Касымбек на своей странице в Instagram рассказал о проблемах, поднятых на встрече с жителями жилого массива Пригородный, передает BaigeNews.kz.

"Продолжаю на регулярной основе встречаться с жителями наших районов и жилых массивов. Встретился с жителями ЖМ "Пригородный" (район Есиль). По итогам предыдущей встречи мы составили "Дорожную карту", куда вошло чуть более 30 разных вопросов. Сегодня же на встрече "сверили часы": 19 вопросов решили, еще 12 находятся в работе. На встрече жители поднимали актуальные вопросы: строительство дорог, соцобъектов, дворов и общественных пространств, снос аварийного ветхого жилья, проведение газификации и др.

К примеру, в 2024-2025 гг. в рамках нацпроекта в городе построим 24 комфортные школы. 15 из них будут расположены в районах Есиль и Нура, в том числе школа нового формата также будет и в жилом массиве "Пригородный".

Кроме того, на встрече жительница также поднимала вопрос по бассейну. В городе есть такая потребность. В ближайшие 3 года в соответствии с поручением Главы государства планируем построить 15 дворцов школьников. Один из таких будет расположен в жилом массиве "Пригородный", там также будет бассейн.

Один из актуальных вопросов жилых массивов - снос аварийного ветхого жилья. В 2024 году планируем переселить еще 700 жителей из аварийного жилья.

После сегодняшней встречи с жителями также определим, какие задачи будем решать в первую очередь", - написал аким столицы.