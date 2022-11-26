Женис Касымбек прокомментировал слухи о своём назначении акимом столицы

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Аким Карагандинской области Женис Касымбек прокомментировал информацию о своём возможном назначении на пост акима Астаны, передаёт BaigeNews.kz. Ранее эта информация появилась в социальных сетях.

"Это слухи. Поэтому другого я ничего не могу сказать. Я прочитал вместе с вами вчера", — уточнил Женис Касымбек.

Действущий аким столицы Алтай Кульгинов от комментариев отказался. При этом он напомнил о том, что согласно Конституции, с момента вступления в должность президента, все акимы слагают свои полномочия.

"Я не могу комментировать слухи. Я думаю, время покажет. Вы знаете, что согласно Конституции, с момента вступления в должность президента, все акимы слагают свои полномочия. Дальше, как уже руководство страны решит", — пояснил Кульгинов.

Ранее сообщалось, что глава государства подписал Указ "Об акимах городов Астаны, Алматы, Шымкента и областей", согласно которому главы регионов становятся исполняющими обязанности до новых назначений.