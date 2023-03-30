Женис Касымбек пообещал сохранить Талдыколь

Аким столицы Женис Касымбек заявил, что у акимата есть четкий план по поводу дальнейшей судьбы Талдыколя, передаёт BaigeNews.kz.

Он отметил, что план будет реализован только с одобрения экологов.

"Две недели назад я встречался с экоактивистами. Те озера, которые сегодня есть, мы их будем сохранять. Где их уже нет, мы будем стараться создать какие-то рекреационные зоны. Есть четкий план, мы будем согласовывать с экологами", - сказал Женис Касымбек.