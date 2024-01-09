Женис Касымбек назвал долгострои, которые сдадут в этом году

Аким Астаны сообщил о планах завершить строительство десяти проблемных жилых комплексов. Их сдача запланирована на 1-2 квартал текущего года, передаёт BaigeNews.kz.

"Ознакомился с ходом строительства таких долгостроев, как ЖК "Араби 2 - Гранитный 2", "Арыстан" (блок 4), "Future home". У данных жилых комплексов почти 12-летняя история. К примеру, ЖК "Араби 2 - Гранитный 2" был признан проблемным ещё в 2013 году.

Здесь ключи от квартир ожидают почти 200 семей.

Строительство ЖК "Future home" также было начато в 2013 году. На момент передачи объекта в ЕКК были построены 4 и 7 этажей", — сказал градоначальник.

Касымбек отметил, что в рамках системной работы, благодаря поддержке государства из более 16 тысяч семей, которые являются дольщиками, ключи от квартир получили порядка 15,5 тысяч. Всего завершено строительство более 140 ЖК-долгостроев.

В 2023 году долгостроями считались 32 жилых комплекса, из них в том же году сдали 22 ЖК.