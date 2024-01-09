  • 9 Января, 13:43
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Женис Касымбек назвал долгострои, которые сдадут в этом году

Сегодня, 12:18
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фото: акимат Астаны Сегодня, 12:18
Сегодня, 12:18
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Фото: фото: акимат Астаны

Аким Астаны сообщил о планах завершить строительство десяти проблемных жилых комплексов. Их сдача запланирована на 1-2 квартал текущего года, передаёт BaigeNews.kz.

"Ознакомился с ходом строительства таких долгостроев, как ЖК "Араби 2 - Гранитный 2", "Арыстан" (блок 4), "Future home". У данных жилых комплексов почти 12-летняя история. К примеру, ЖК "Араби 2 - Гранитный 2" был признан проблемным ещё в 2013 году.
Здесь ключи от квартир ожидают почти 200 семей.
Строительство ЖК "Future home" также было начато в 2013 году. На момент передачи объекта в ЕКК были построены 4 и 7 этажей", — сказал градоначальник.

Касымбек отметил, что в рамках системной работы, благодаря поддержке государства из более 16 тысяч семей, которые являются дольщиками, ключи от квартир получили порядка 15,5 тысяч. Всего завершено строительство более 140 ЖК-долгостроев.

В 2023 году долгостроями считались 32 жилых комплекса, из них в том же году сдали 22 ЖК.

"В текущем году остается 10 домов, их строительство завершим в 1-2 квартале. Таким образом, ключи от квартир получат оставшиеся почти 500 семей-дольщиков. Завершение строительства долгостроев находится на контроле у Главы государства", - отметил аким.

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