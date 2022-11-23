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Жена звезды Comedy Club прокомментировала слухи о разводе
Известная телеведущая Ляйсан Утяшева прокомментировала сообщения о ее разводе с мужем, резидентом Comedy Club Павлом Волей. Пост о этом она опубликовала в своем Telegram-канале, передаёт BaigeNews.kz.
Ведущая отметила, что в сети нередко распространяется информация о ее расставании с супругом.
"Комментарии вообще вещь крайне показательная: если кто-то настроен видеть плохое во всем, то он не способен поверить в счастье и любовь других. Это эффект зеркала… К счастью, в обратную сторону он тоже работает", - высказалась знаменитость.
По словам жены звезды Comedy Club, в их браке нет проблем.
"Читайте по губам: у нас все хорошо", - заключила она.
Ранее телеведущая рассказала, что спустя десять лет брака с Волей задумалась о смене фамилии. В своем YouTube-шоу "Дерзкая готовка" она рассказала, что подумывает взять фамилию юмориста в качестве сюрприза на годовщину их свадьбы.
Воля и Утяшева поженились в ноябре 2012 года. 14 мая 2013 года у пары родился сын Роберт, а спустя два года на свет появилась их дочь София.
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