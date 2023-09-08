  • 8 Сентября, 22:01
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Жена Кайрата Нуртаса увеличила язык с помощью операции

Сегодня, 20:48
АВТОР
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instagram.com/zhuldyzabdukarimovaofficial Сегодня, 20:48
Сегодня, 20:48
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Фото: instagram.com/zhuldyzabdukarimovaofficial

Супруга популярного казахстанского певца Кайрата Нуртаса сделала довольно редкую операцию. Как выяснилось, к Жулдыз Абдукаримовой особенная проблема — короткий по сравнению с другими людьми, язык, передаёт BaigeNews.kz.

Об этом артистка рассказала в социальных сетях и даже показала видео.

"Раньше я ходила к врачу, чтобы вылечить зубы. Врач, у которого я была в последний раз, сказал: "С вами переговорит наш главный хирург". Его слова очень удивили меня. К сожалению, выяснилось, что у меня короткий язык, и это влияет на прикус. Тогда я спросила, что можно сделать? Мне предложили операцию по увеличению языка. Я согласилась, и он с помощью современных методов вытянул его. Теперь у меня тоже длинный язык", —  рассказала Жулдыз.

 
 
 
 
 
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Публикация от Жулдыз Абдукаримова (@zhuldyzabdukarimovaofficial)

Как отмечают паблики, сейчас у Жулдыз период восстановления. Ей нужно соблюдать диету, чтобы не разошлись швы. В целом, актриса чувствует себя прекрасно.

"У кого-нибудь была такая же ситуация?", — поинтересовалась у подписчиков супруга Нуртаса.

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