Жена Кайрата Нуртаса увеличила язык с помощью операции

Супруга популярного казахстанского певца Кайрата Нуртаса сделала довольно редкую операцию. Как выяснилось, к Жулдыз Абдукаримовой особенная проблема — короткий по сравнению с другими людьми, язык, передаёт BaigeNews.kz.

Об этом артистка рассказала в социальных сетях и даже показала видео.

"Раньше я ходила к врачу, чтобы вылечить зубы. Врач, у которого я была в последний раз, сказал: "С вами переговорит наш главный хирург". Его слова очень удивили меня. К сожалению, выяснилось, что у меня короткий язык, и это влияет на прикус. Тогда я спросила, что можно сделать? Мне предложили операцию по увеличению языка. Я согласилась, и он с помощью современных методов вытянул его. Теперь у меня тоже длинный язык", — рассказала Жулдыз.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Жулдыз Абдукаримова (@zhuldyzabdukarimovaofficial)

Как отмечают паблики, сейчас у Жулдыз период восстановления. Ей нужно соблюдать диету, чтобы не разошлись швы. В целом, актриса чувствует себя прекрасно.