Жемис Турмагамбетова об интервью Токаева: Самый важный посыл – это устремленность в будущее

Исполнительный директор общественного фонда "Хартия за права человека" Жемис Турмагамбетова заявила, что с большим интересом ознакомилась с опубликованным в газете Еgemen Kazakstan интервью президента Касым-Жомарта Токаева, передаёт BaigeNews.kz.

Правозащитница отметила, что согласна и поддерживает многие тезисы и выводы, особенно о том, что в настоящее время "гораздо важнее не то, кем мы были, а то, кем являемся и, самое главное, кем будем".

"Самый важный, на мой взгляд, посыл – это устремленность в будущее. Действительно, мы должны продолжить достигнутое в новых условиях, на фоне более жестоких вызовов. Мне как правозащитнику особенно близки мысли о продвижении и укреплении прав человека", - подчеркнула Жемис Турмагамбетова.

По её словам, в этом направлении уже сделано немало.

"Только в прошлом году для реализации Плана первоочередных мер в области прав человека Главой государства был подписан Закон по вопросам прав человека в сфере уголовного судопроизводства, исполнения наказания, предупреждения пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращений. Главное - в этом Законе впервые введено понятие "жестокое обращение" и разграничены, в соответствии с международными стандартами, меры ответственности за пытки и жестокое обращение", - отметила правозащитница.

Также она отметила полную отмену смертной казни, принятие и проведение четырёх пакетов политических и конституционных реформ, а также новый План действий в области прав человека и верховенства закона.

"Все эти новации соответствуют нормам ратифицированных Казахстаном международных документов в сфере прав человека, и отрадно, что глава государства четко обозначил дальнейшие шаги в этом направлении", - заявила Жемис Турмагамбетова.

По словам общественницы, если мы хотим, чтобы законы работали на развитие общества, на сохранение мира и безопасности, мы должны сами поддерживать порядок и соблюдать его, наше собственное поведение - это пример для подражания нашим детям.

"Когда мы говорим о нулевой терпимости к бытовому насилию, любому насилию, особенно в отношении женщин и детей, мы должны сами своим поведением и мыслями демонстрировать свою нетерпимость к таким проявлениям. Поэтому заявления чиновников о том, что петиция, собравшая более 150 тысяч подписей, не соответствует закону, не более, чем открещивание от общественных интересов. Президент сказал об этом очень определенно, Наше общество стало активно выступать против насилия. Президент четко высказал свое отношение к этому заявлению чиновников, и я его позицию поддерживаю обеими руками. В противном случае, незаменимых нет, конкуренция управленцев сегодня не только жесткая, но и оперативно реагирующая на колебания в экономике, политике и обществе", - отметила она.

Правозащитница подчеркнула, что концепция слушающего государства должна работать в реальном режиме.