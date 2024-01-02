Железные дороги запускают дополнительные поезда

АО "Пассажирские перевозки" назначает четыре дополнительных пригородных поезда для перевозки граждан по направлениям Кокшетау, Курорт-Боровое, Атбасар, Павлодар, в связи с возможным введением ограничений движения автотранспорта из-за непогоды, передает BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу АО "НК "Қазақстан темір жолы"

2 января дополнительно назначены пригородные поезда;

- в 8:38 электропоезд №6803/6804 "Астана - Атбасар". Для пассажиров будет предоставлено 274 посадочных мест. В обратном направлении поезд отправится в тот же день;

- 17:00 электропоезд №6805/6806 "Астана - Боровое - Кокшетау" (376 посадочных мест). В обратном направлении поезд отправится из Кокшетау в 22.35 ч.;

- в 11:57 ч. электропоезд №7509 "Павлодар - Астана". (376 посадочных мест);

- до станции Курорт-Боровое будет продлеваться движение электропоезда №7553/7556 "Караганды - Астана" (наименование №6811/6812 "Астана -Курорт-Боровое"). 276 посадочных мест.

Продажа билетов на дополнительные пригородные поезда откроется 1 января текущего года в 21:00 ч.

В целом к новогодним праздникам - с 26 декабря 2023 г. по 5 января 2024 г. - за счет назначения национальным перевозчиком дополнительных поездов и прицепных вагонов организовано 20 тысяч дополнительных мест. Всего за последние 2 дня дополнительно было перевезено более 4 тысяч пассажиров.