Железнодорожные станции Астаны переименуют
Сегодня, 07:37
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Сегодня, 07:37Сегодня, 07:37
77Фото: BaigeNews.kz
Две железнодорожные станции Астаны переименуют, передаёт BaigeNews.kz.
Соответствующий проект постановления правительства РК появился на портале "Открытые НПА".
Станцию Нур-Султан переименуют в станцию Астана. А станцию "Нұр-Сұлтан Нұрлы жол" - в станцию Нурлы жол.
Публичное обсуждение документа продлится до 22 января.
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