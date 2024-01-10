Сегодня, 07:37

Сегодня, 07:37

Две железнодорожные станции Астаны переименуют, передаёт BaigeNews.kz.

Соответствующий проект постановления правительства РК появился на портале "Открытые НПА".

Станцию Нур-Султан переименуют в станцию Астана. А станцию "Нұр-Сұлтан Нұрлы жол" - в станцию Нурлы жол.

Публичное обсуждение документа продлится до 22 января.